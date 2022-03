Napoli, fiocco azzurro in casa Meret: la dolce dedica della compagna

Costretto ad un nuovo stop a causa di un’altra frattura ad una vertebra, Alex Meret ha trovato un motivo ben più importante per ritrovare il sorriso e per mettere da parte una stagione finora da comparsa con il Napoli , con appena quattro presenze in campionato.

Attraverso il proprio profilo Instagram, infatti, Debora Romano , compagna del portiere del Napoli, ha comunicato ai propri followers che la famiglia si allargherà e che i due diventeranno presto genitori nei prossimi mesi. Il messaggio di Debora è arrivato grazie a una dolcissima dedica ad Alex: “Quanto amore e quante emozioni, siamo così fortunati! Una favola dal primo giorno che ci siamo incontrati, dal primo sguardo, dal primo bacio, dal primo sorriso, ora con una magia in più”. A corredare il tutto una foto dei due coniugi abbracciati, con Meret che tiene in mano le scarpine azzurre del nascituro e Debora che tiene la fotografia dell’ecografia.

Napoli, la deludente stagione di Meret

Meret aveva già subito una frattura ad una vertebra lombare a settembre, all'alba di una stagione finora con ben poche soddisfazioni per Alex, terzo portiere dell'Italia campione continentale ad Euro 2020. Proprio a causa dello scarso minutaggio stagionale Meret ha perso quota nelle gerarchie di Roberto Mancini e questo nuovo problema fisico non gli ha permesso di venire preso in considerazione per le convocazioni per i playoff Mondiali.