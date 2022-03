Napoli, il sindaco di Udine si scusa per le offese del consigliere Pavan

NAPOLI - "Chiedo scusa per le parole del consigliere Pavan: sono inopportune ed offensive": così il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, si è espresso ai microfoni di Radio Punto Nuovo dopo i post pubblicati sui social dal suo collega consigliere comunale. Il primo cittadino del capoluogo friulano ha assicurato che presto Pavan presenterà le dimissioni dalla sua carica: "A Udine ci sono moltissimi napoletani - prosegue Fontanini - tra cui il mio Assessore allo Sport, Falcone. I tifosi perdono la testa, ma non è ammissibile quanto fatto dal mio consigliere. Ho visto la partita, primo tempo a favore dell'Udinese, nel secondo il Napoli ha meritato e sono contento della sua posizione in classifica. Le dimissioni darà Pavan stesso: dice che è stanco di esser rimproverato. È un po' esuberante e lascerà il suo scranno. Lui stesso ha parlato di termini inopportuni, quindi un pentimento da parte sua c'è. Atteggiamenti razzisti? Mi disturba tanto quanto accaduto, la mia vittoria alle elezioni è merito anche di tanti meridionali e napoletani che mi hanno sostenuto. Il calcio deve essere un luogo di sport e riconfermo le scuse nei confronti dei napoletani e dei tifosi del Napoli. Il gesto di Pavan non appartiene alla storia di Udine e del Friuli. Tifo per il Napoli nella corsa scudetto".