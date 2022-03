Mazzocchi, parla il procuratore: "Il Napoli sarebbe un sogno"

NAPOLI - " Mazzocchi erede di Di Lorenzo al Napoli? Credo che, queste cose, facciano sempre piacere ad un giocatore. Se è stato accostato ad un grande club come il Napoli vuol dire che sta facendo un grande lavoro. Poi, quello che succederà, lo deciderà il direttore Sabatini ". Lo ha dichiarato Luigi Lauro , procuratore di Pasquale Mazzocchi, ai microfoni di 1 Station Radio: "Sull'essere l'erede di Di Lorenzo , onestamente non credo che avverrà. Penso che Di Lorenzo rimarrà al Napoli. Non credo che qualcuno spenderà cifre importanti per un giocatore di 30 anni che, ancorché, in questo momento, viene valutato circa 30 milioni dalla società. Credo che, se tutto va bene, Pasquale resterà alla Salernitana ma aspettiamo di vedere cosa dice il direttore Sabatini che è un dirigente molto capace. Molto remota la possibilità che Pasquale vada al Napoli , ma ovviamente sarebbe un sogno per lui, come per tutti i napoletani vestire la maglia azzurra”.

Al Napoli serve un terzino sinistro

"Consiglio di mercato a Giuntoli? E' molto relativo, visto che il direttore è bravissimo nel suo lavoro. Se proprio devo dare un consiglio, direi di investire su un terzino sinistro. Ghoulam non è più quello di prima ed era uno dei migliori in Europa. Serve un giocatore importante che sia ai livelli del primo Ghoulam, perché da quando si è infortunato la prima volta, il Napoli non ha mai più avuto un terzino sinistro di livello, ed anche in questa stagione è uno dei ruoli carenti”. Lauro passa a parlare di Mertens: "Io credo che le somme si tireranno alla fine tra club e giocatori. Adesso sono in piena lotta scudetto e Mertens è un professionista esemplare. Farà di tutto per fare questa impresa che, vista la situazione, non è un'utopia. Dal mio punto di vista, uno come Mertens, può fare comodo a tutte le grandi squadre e, ovviamente, tra queste c'è il Napoli. Potrebbe ancora fare bene in qualsiasi club". Lauro analizza la lotta Scudetto: "Bisogna stare attenti alla Juventus. Dopo la sosta si capirà cosa succederà perché ci sono due big match. La Juventus affronta l'Inter, il Napoli va a Bergamo, il Milan affronta il Bologna; dopo la sosta si definirà meglio la situazione. Inter tagliata fuori? No, assolutamente no. Il match con la Juventus dirà molto, forse una eliminerà l'altra dalla corsa". "Pochi giovani dell'Under titolari in Serie A?. Purtroppo è una conseguenza di tanti anni di non-investimento sui settori giovanili e sui giocatori giovani italiani. Io sono cresciuto con Baresi, Costacurta, Del Piero ecc. Una volta crescevi con giocatori italiani che erano fortissimi, oggi non è così. Nell'Under-21 c'erano giocatori come Totti e Del Piero e vinceva tanto. Oggi stiamo passando un periodo dove c'è da capire il da farsi. Secondo me, non è una scelta giusta naturalizzare quelli stranieri. Se non giocano nella loro nazionale, perché devono giocare nella nostra?"