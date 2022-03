Napoli, senti Krol: "Atalanta crocevia per lo scudetto"

NAPOLI - “Il Napoli è una delle migliori squadre della serie A. Quest’anno ha avuto molti infortuni, ma è lì, a tre punti dal Milan". L’ex difensore del Napoli, Ruud Krol, è intervenuto quest’oggi a Vikonos Web Radio/ Tv: "L’assenza di Osimhen è stata pesantissima, come anche quella di Koulibaly: a Bergamo non ci sarà il nigeriano ma il Napoli ha una grande opportunità per dare uno scossone al campionato. Non posso prevedere il prosieguo di stagione, ad otto gare dalla fine del campionato vanno vinte tutte le partite, anche con un pizzico di fortuna. La sfida con l’Atalanta, comunque - prosegue Krol - è il crocevia del campionato: come l’Atalanta ha vinto al Maradona, allo stesso modo gli azzurri possono espugnare Bergamo. Per me è una grande occasione anche perchè c’è Juve-Inter. La lotta scudetto è apertissima ed il Milan capolista non è lontano, bisogna lottare fino alla fine“.