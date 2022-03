“Atalanta-Napoli: Anguissa ci sarà”

Una notizia positiva arriva dall'infermeria del Napoli , squadra già piuttosto in emergenza in vista della trasferta di domenica alle 15 contro l' Atalanta . Dovrebbe infatti essere regolarmente al suo posto Andrè-Frank Zambo Anguissa , che ha saltato gli impegni della Nazionale del Camerun a causa di un risentimento muscolare agli adduttori. Lo fa sapere Sky.

Anguissa recuperato: sorride Spalletti

L'assenza di Anguissa si sarebbe aggiunta a quella di tre uomini cardine, che mancheranno domenica nel Napoli. Si tratta degli squalificati Osimhen e Rrahmani e dell'infortunato Di Lorenzo. A rendere l'incontro già difficile contro l'Atalanta ancora più complicato. Il Napoli non può fermarsi e conta anche sugli ottimi risultati ottenuti quest'anno in trasferta, che la rendono la squadra che ha fatto più punti lontano da casa. Ma la formazione di Gasperini è di quelle in grado di dare molto fastidio. Oltre tutto, se il Napoli insegue l'obiettivo scudetto, i nerazzurri cercano di riavvicinare la zona Champions League.

Anguissa: con lui il Napoli vola

Con Anguissa in campo, è un Napoli di altissimo livello. Il giocatore del Camerun da settembre a novembre è stato l'artefice della grande cavalcata azzurra, fino alla trasferta di San Siro contro l'Inter, da cui è uscito malconcio. Con lui titolare, in 15 partite il Napoli ha una media punti che supera i 2,30, quando lui non c'è o non gioca dal primo minuto si scende drasticamente a 1,69. Stessa cosa per i gol subiti: quando gioca, siamo a circa 0.55 di media, quando manca saliamo a quasi una rete a partita.