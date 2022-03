Napoli, Osimhen premiato su Fifa 22 come giocatore di marzo della Serie A

Le prestazioni messe in mostra nel mese di marzo da Victor Osimhen non sono passate inosservate. L'attaccante del Napoli , a suon di gol ha trascinato la squadra di Luciano Spalletti , facendola rientrare nella lotta scudetto. Reti che hanno contribuito per in premio la carta POTM (Player Of The Month) su Fifa 22.

Le statistiche premiano Osimhen

La EA Sports, in collaborazione con la Lega Serie A, ha deciso quindi di eleggere Victor Osimhen come miglior giocatore di marzo. L'attaccante del Napoli riceverà il premio prima della gara contro la Fiorentina, in programma domenica 10 aprile allo stadio 'Diego Armando Maradona'. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni statistiche di 'Stats Perform', prendendo in esame le giornate dalla 28ª alla 30ª di Serie A. Il nigeriano è risultato in uno: "Stato di forma strepitoso".

I complimenti della Lega Serie A

La Lega Serie A si è complimentata con il calciatore tramite le parole dell'amministratore delegato, Luigi De Siervo: "Victor Osimhen ha ormai raggiunto la consacrazione come uno degli attaccanti più dominanti del nostro campionato. Forza fisica, velocità, coraggio e determinazione fanno del numero 9 uno dei trascinatori del Napoli, punto di riferimento assoluto delle trame offensive azzurre, come dimostrano i quattro gol in tre partite realizzati nel mese di marzo”.