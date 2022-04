Lubrano: "Juve-Napoli? Il risultato non sarà rimesso in discussione"

NAPOLI - “Deferimento De Laurentiis ? Intervengo a titolo meramente personale, quindi non conosco le carte del giudizio, ma conosco il contenuto per quello che è emerso sul sito della Figc . Parliamo di un procedimento disciplinare che potrebbe concludersi con potenziali sanzioni ma non è un procedimento tecnico che riguarda l'omologazione del risultato". Lo ha dichiarato il legale Enrico Lubrano , ai microfoni di Radio Punto Nuovo: " Il risultato di Juve-Napoli non sarà rimesso in discussione. Potrebbero esser irrogate sanzioni di squalifica, sanzioni di tipo pecuniario o anche legate anche a penalizzazioni. Possiamo riflettere sulla responsabilità dei soggetti deferiti: dobbiamo capire se ci fosse l'autorizzazione in bolla da parte della Asl. Da lì è realistico pensare che ci sia un proscioglimento su tutti i fronti. Se questa autorizzazione non ci fosse stata, allora ci saranno responsabilità da accertare.

Le sanzioni

"Che tipo di sanzioni potrebbero esser irrogate? Non possiamo dirlo - commenta Lubrano - ma abbiamo un precedente molto simile, quello legato ad Immobile. La Corte Sportiva della Figc ha sanzionato Lotito con 2 mesi di inibizione, il responsabile sanitario con 5 mesi e la società con 50mila euro. Essendo un caso analogo, ci dà un quadro di quelle che potrebbero essere le sanzioni, anche dopo gli interventi del Collegio di Garanzia dello Sport. Questo ci porta a pensare che ci possano essere penalizzazioni per il Napoli. In linea teorica ci potrebbero essere penalizzazioni, ma il precedente discusso ai massimi livelli, quello di Immobile, traccia una strada. Salvo che questa situazione non venga giudicata in modo totalmente diverso dalla Lazio. Se c'è un provvedimento della Asl di Napoli che autorizza la trasferta in bolla, allora la società dovrebbe esser del tutto coperta. Si tratta di un precedente che non può avere un carattere vincolante, ma comunque consistente: ed è un precedente che non è stata irrogata alcuna penalizzazione. Nel nostro sistema, il precedente non è vincolante ma fa giurisprudenza. Così come il precedente della forza maggiore che stabilimmo con la sentenza legata a Juventus-Napoli quando arrivammo al Collegio di Garanzia dello Sport, De Laurentiis? C'è un rapporto di affetto e stima”, ha concluso Lubrano.