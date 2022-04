Atalanta-Napoli: azzurri al lavoro, Spalletti ritrova Lozano

Il Napoli è tornato al lavoro in vista della partita di domenica contro l' Atalanta di Gian Piero Gasperini , in programma a Bergamo alle 15. Dopo aver recuperato Anguissa venerdì, arriva un'altra buona notizia per il tecnico Luciano Spalletti : Hirving Lozano , rientrato dagli impegni con la nazionale, si è allenato regolarmente.

Napoli: personalizzato per quattro, Lozano in gruppo

"Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center - recita la nota della società campana -. Il gruppo dopo una prima fase di torello, ha svolto un'esercitazione tattica e partita a campo ridotto". Quattro i giocatori che hanno svolto un allenamento personalizzato: "Ounas, Petagna e Meret hanno svolto personalizzato in campo. Di Lorenzo ha effettuato lavoro in piscina e personalizzato in palestra". Buone notizie da Lozano che, "rientrato dall’impegno nazionale ha svolto l’intera seduta in gruppo". L'attaccante azzurro ha contribuito alla qualificazione del Messico ai Mondiali di Qatar 2022, giocando nel secondo tempo del match contro El Salvador, vinto 2-0 dalla nazionale Tricolor.