Delio Rossi: "Napoli, se vuoi lo scudetto devi battere la Fiorentina"

NAPOLI - L'allenatore Delio Rossi è intervenuto a Radio Marte. Ecco le sue parole: "Al di là dei punti, l'elemento che verrà fuori nella corsa Scudetto è quello della condizione fisica. Quale allenatore può dare di più? Sono tutti importanti ed esperti. Sicuramente quello più abituato a stare in alto è Spalletti. Dal punto di vista della qualità del gioco sono convinto che Mertens sia superiore rispetto a Osimhen, fermo restando che secondo me è stato molto bravo l'allenatore a servirlo, Spalletti non gli chiede quasi mai di venire incontro. C'è anche da considerare il fatto che Osimhen ora conosce meglio i compagni e la lingua. Dal punto di vista della qualità del gioco penso che Mertens sia ancora un interprete migliore. Mertens sottopunta o punta centrale? Come punta centrale vedo meglio Osimhen ma Mertens è un giocatore più evoluto, non è poi un Lewandowski o un Vlahovic. Dipende molto da quello che vuole l'allenatore. Dal punto di vista tecnico sicuramente Mertens si trova meglio alle spalle. Napoli-Fiorentina? Il Napoli ha tanto da perdere, la Fiorentina verrà a giocarsi la partita ma penso che ogni partita abbia una storia a sé. Il Napoli, se vuole davvero lottare per qualcosa di importante, deve fare sua la partita".