Cois: "A Napoli Torreira assenza pesante per la Fiorentina"

NAPOLI - " Torreira out con il Napoli ? Grandissima perdita, fa girare la squadra e detta i tempi. Anche nel pressing alto è fondamentale, sarà una grande assenza. Giocherà Amrabat che pur essendo diverso è bravo nella riconquista. Sarà sicuramente una grandissima partita". Lo ha dichiarato Sandro Cois , ex calciatore della Fiorentina , ai microfoni di 1 Station Radio: "Il Napoli senza Anguissa - prosegue - perde in fisicità, è un giocatore che ha dimostrato grande tecnica. Spalletti l'ha migliorato soprattutto sull'aspetto tecnico, motivazionale e nell'inserimento. Credo che il Napoli sia organizzato a centrocampo, ha più qualità nei sostituti. Gli uomini partita? Secondo me Zielinski del Napoli e Bonaventura della Fiorentina che può fare ancora la differenza. Se non ce la dovesse farcela allora Sottil anche se non partirà dall'inizio".

Il campionato

"Torino? Credo che Juric abbia dato un'impronta ben precisa, è una squadra molto attenta e grintosa, non ti fa respirare. Gioca un po' come l'Atalanta, si rivede il vecchio cuore Toro. I problemi societari alla Sampdoria? Un po' credo abbiano inciso, perché la serenità è importante, avere problemi non è mai bello ma credo che la Sampdoria abbia bisogno di cambiamento anche a livello di giocatori. E' un po' limitata da alcune cose, anche se ha grandi giocatori che sono però a fine carriera come Quagliarella, Caputo o Candreva. I campionati sono lunghi, se non hai i giusti ricambi fai fatica. Un mio erede in Serie A? L'unico ruolo che non ho fatto è il portiere, ho giocato sia in difesa che a centrocampo, in attacco giocai con la Fiorentina perché mancano Batistuta e Baiano. E' difficile fare paragoni con quando giocavo, ma mi rivedo in Veretout della Roma. E' molto bravo nella riconquista della palla e nell'inserirsi, fa anche gol. Bonaventura tecnicamente è più bravo di me". Alla sua Fiorentina, per lo Scudetto "E' mancato Batistuta, il suo sostituto che era Edmundo decise di andare al Carnevale e stare via due mesi. In quelle 7 partite facemmo una grandissima fatica a fare gol, lo Scudetto purtroppo sfumò per queste due motivazioni. La principale è stata l'assenza di Bati", ha concluso.