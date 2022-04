Napoli, Spalletti incontra gli studenti universitari

Torna lo 'Sport in Accademia', il ciclo di incontri promosso e organizzato dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, che rientra nel programma F2 Cultura. Sarà Luciano Spalletti a tenere una lezione interamente dedicata agli studenti federiciani nel corso dell'incontro previsto nell'Aula Rossa 'Carlo Ciliberto' di Monte Sant'Angelo, alle 11, martedì 12 aprile 2022. L'allenatore del Napoli dialogherà con i giovani studenti evidenziando, ancora una volta, il forte valore sociale, culturale, comunicativo, che lo sport ha e che l'Ateneo vuole sottolineare. Un faccia a faccia con i federiciani che ogni giorno si impegnano nello studio cercando di realizzare i propri obiettivi. La lezione è dedicata agli studenti federiciani, potranno accedere all'evento esclusivamente i prenotati che hanno ricevuto la mail di conferma in cui sono indicate le modalità di ingresso.