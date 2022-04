Napoli-Roma: vendita dei biglietti vietata nella capitale e in provincia

Napoli-Roma è molto attesa e sentita anche tra le tifoserie. Si gioca lunedì prossimo, il lunedì di Pasqua, al Maradona. Oggi, data d'inizio di vendita dei biglietti, è stata emessa l'ordinanza che vieta la vendita dei tagliandi a Roma e in provincia. Si gioca alle 19. Per i primi due giorni, quindi fino alle 10 di mercoledì 13 aprile, la vendita sarà riservata ai soli possessori di voucher. Poi la vendita online sarà riservata ai possessori della Fan Stadium Card.

Napoli-Roma: in curva con 15 euro

Sono stati anche resi noti i prezzi dei biglietti per Napoli-Roma. Si va da un massimo di 85 a un minimo di 15 euro. Ecco il costo diviso per settori:

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 45,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curve anello superiore € 30,00

Curve anello inferiore € 15,00.

Napoli-Roma: azzurri per sfatare il tabù Maradona

Dopo la sconfitta in casa con la Fiorentina, il Napoli di Spalletti contro la Roma di Mourinho giocherà anche contro quella specie di maledizione che colpisce gli azzurri quando giocano al Maradona, dove hanno già subito cinque sconfitte e dove, presumibilmente, lunedì prossimo si giocheranno le residue chances di poter lottare per lo scudetto con Inter e Milan. Forse la squadra sente troppo la pressione del pubblico amico, oppure gioca meglio quando può agire in contropiede e non fare la partita.