Napoli, senza Anguissa cala la media punti

NAPOLI - Esserci o non esserci, è quello uno dei problemi: è tutto scritto nel libro bianco della stagione, si chiamano statistiche e però, a modo loro, sono anche verità, che meritano di essere lette e comunque di interpretate. Però il Napoli con Anguissa ha un valore e quell’altro senza qualcosa smarrisce per strada: raccontano gli indizi, che talvolta possono fare una prova, di una consistenza diversa, in campionato, con il camerunense dall’inizio in mezzo al campo, media punti - niente male - da 2,38, che in sua assenza cala, cala, sino a 1,75. […]

Nell'ombra

[...] Anguissa concede certezze nelle due fasi, riesce a guardare il pericolo dove «altri non arrivano», consente al Napoli di «fare cose diverse, mentre attacca e difende», ha un’elasticità nella corsa e nel pensiero che sostiene le coperture, chiude le diagonali di passaggio e poi lo spinge ad attaccare lo spazio. […] Il Napoli ne ha sofferto la mancanza recentemente (contro il Barcellona, al Maradona) e nella fase centrale della stagione (quando mancò contro Lazio, Sassuolo e Atalanta: quattro punti in tre partite). […] Quando il Napoli è uscito dalla Coppa Italia, con la Fiorentina, era in Coppa d’Africa, e a Mosca, lo avevano fermato gli adduttori cigolanti. Però è in serie A che ci sono segnali: con Anguissa dal fischio d’inizio, 16 partite, dodici vittorie, due pareggi e due sconfitte; e con quei muscoli e quell’eleganza in panchina o in poltrona, altre sedici partite ma 8 vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte.

