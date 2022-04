Agostini: "Napoli in lotta per il titolo. Osimhen più forte di Abraham"

NAPOLI - L'ex calciatore Massimo Agostini, è intervenuto a Radio Marte. Le sue parole: “Mi dispiace tanto per la morte di Rincon, ma nella vita ci sono tante incognite. E’ stato un ragazzo eccezionale, di un’educazione incredibile e aveva trovato la sua identità col lavoro di allenatore e direttore e al calcio ha dato tanto. Napoli-Roma? E’ una bella sfida. Il Napoli è ancora in corsa, lo stop con la Fiorentina non deve inficiare la corsa. Nulla è perso, ci sono ancora 6 partite e come è successo al Napoli, anche le altre possono fermarsi. Lunedì assisteremo ad una bella partita perché entrambe sono in forma, ed hanno due attacchi meravigliosi. Come caratteristiche, Osimhen ha qualcosa in più di Abraham. Può ancora migliorare, ma nel gioco a campo aperto Osimhen è più forte”.