Napoli, la variabile Chucky: Spalletti rilancia Lozano

NAPOLI - Lunedì in Chucky. Con Lozano dal primo minuto così come non accadeva da un po': l'ultima volta a Verona, cioè un mese fa, e poi arrivederci e grazie. Adios: un po' per scelta tecnica e un po' perché, tipo con l'Atalanta, Hirving raggiunse il gruppo a ventiquattro ore dalla partita dopo una trasvolata oceanica e soprattutto dopo aver giocato tre gare di qualificazione mondiale con il Messico in una parentesi appena. Insomma, la fatica si è fatta sentire e il Napoli doveva correre. E oggi ancora di più: la sfida con la Roma è decisiva, cruciale, una sorta di ultima spiaggia-scudetto alla luce della sconfitta con la Fiorentina, e così Spalletti ha evidentemente pensato di cambiare marcia e di sfruttare la velocità del signore in questione. Uno che di recente s'è conquistato la copertina proprio a Bergamo, con un contropiede doc concluso con la rifinitura per Elmas-gol, ma anche uno di quelli che proprio non sono riusciti a cambiare l'inerzia della giornataccia color Viola. Capita, inutile rimuginare. No, per niente: meglio guardare al domani. Cioè a lunedì: giornata di grandi impegni per tutti.