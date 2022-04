De Laurentiis Jr: "Scudetto Napoli? Mio padre vuole arrivare in fondo"

NAPOLI- Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto Luigi De Laurentiis: "Dopo 4 lunghi anni stiamo ritrovando le categorie giuste per una piazza così importante come Bari. Riportare sulla mappa del calcio anche il Sud sarebbe importante. La regola delle doppie proprietà? Una regola ingiusta. Cambiare le regole in corso non lo trovo giusto perché abbiamo investito tanto in 4 anni ed in B continueremo a farlo. I giovani del Napoli in prestito? Scenario possibile, valuteremo. Scudetto degli azzurri? Mio padre vuole arrivare fino in fondo, tutto è ancora possibile"