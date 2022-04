Napoli, Spalletti contro la cabala: Mourinho mai battuto

Ci sono spauracchi che si frappongono sulla tua strada proprio nel momento in cui avresti invece bisogno di un tappeto rosso grazie al quale arrivare alla meta. È il caso di Josè Mourinho che lunedì sarà sulla strada di Luciano Spalletti in Napoli-Roma . E il tecnico degli azzurri non è mai riuscito in carriera a battere il portoghese, cosa che ora serve assolutamente per non perdere definitivamente il treno scudetto.

Spalletti contro Mourinho: il portoghese ha vinto tre volte

Sono cinque i precedenti tra i due allenatori e Spalletti ha ottenuto solamente due pareggi contro le tre vittorie di Mourinho. Nei tre ko del tecnico toscano, due di queste sono stati assolutamente decisivi. Parliamo della stagione 2008-2009 quando lo Special One allenava l'Inter e Spalletti era sulla panchina della Roma. I nerazzurri vinsero in Supercoppa italiana, ai rigori, e nella partita di andata in campionato, finita addirittura 4-0. Decisiva anche la partita dei quarti di finale di Coppa Italia, mentre il ritorno in serie A si concluse con uno spettacolare 3-3. Quest'anno, all'andata all'Olimpico, la partita tra Roma e Napoli si è conclusa con un nulla di fatto. Insomma, Spalletti è chiamato a invertire la tendenza, a vincere per la prima volta sfatando anche il tabù dello stadio Maradona, dove quest'anno le cose non stanno andando molto bene e dove, nell'ultima partita, è passata la Fiorentina per 3-2.