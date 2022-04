Il Napoli si prepara alla Roma: Di Lorenzo non recupera, Petagna in forse

Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. per gli ultimi dettagli di preparazione in vista del match contro la Roma in programma lunedì 18 aprile - con fischio d'inizio alle 19 - allo stadio "Diego Armando Maradona".

Verso Napoli-Roma: esercitazioni tattiche a Castel Volturno

La squadra ha iniziato la sessione con torello e attivazione. Successivamente partita a campo ridotto ed esercitazione tattica. Giovanni Di Lorenzo, come successivamente coumnicato dallo stesso Luciano Spalletti in conferenza, ha svolto lavoro personalizzato in palestra, in campo e la prima parte di seduta in gruppo. Tuttavia, l'ex Empoli sarà in grado di "recuperare pienamente dalla prossima partita (proprio contro la sua ex squadra, ndr)". Per quanto riguarda Andrea Petagna si è unito al gruppo per quasi tutta la seduta anche se "ulteriori valutazioni - secondo il tecnico di Certaldo - verranno effettuate nelle prossime ore".

Napoli: le situazioni di Petagna, Di Lorenzo e Fabian Ruiz

Sempre meglio Fabian Ruiz: "L'ho visto bene - ha sottolineato Spalletti - e potrebbe partire dal 1'". I trascorsi della fastidiosa pubalgia, per il centrocampista spagnolo, sembrano ormai far parte del passato.