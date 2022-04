Spalletti risponde a Mourinho: "Noi siamo sempre corretti, gli altri..."

Ancora una delusione al Maradona per il Napoli. Dopo il ko contro la Fiorentina la squadra di Spalletti viene raggiunta in pieno recupero sull'1-1 dalla Roma per un risultato che rischia di costare carissimo nella corsa allo scudetto. Il gol di El Shaarawy replica al rigore in apertura di Insigne e tiene in corsa i giallorossi per un posto nella prossima Champions League, gettando nello sconforto la rosa azzurra a cominciare dallo stesso Lorenzo Insigne, uscito dal campo in lacrime.

Napoli bloccato, lo sconforto di Spalletti: "Sbagliata la gestione del vantaggio" Il tecnico del Napoli ha commentato la partita ai microfoni di 'Dazn': “La delusione c’è perché la partita è stata condotta per larghi tratti molto bene. La Roma è una squadra corte che ci ha creato problemi. Alla fine avevamo centrocampisti freschi, ma non siamo stati bravi a gestire il pallone come mi sarei aspettato, non solo per l'uscita di Lobotka. Invece di palleggiare come siamo abituati a fare ci siamo messi ad alzare il pallone e tutto è diventato pù difficile. Abbiamo preso un gol evitabile dal punto di vista tattico e non solo"