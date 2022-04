Napoli, Insigne: "L'1-1 con la Roma un duro colpo, ma per lo Scudetto non molleremo"

"Quello di ieri è stato un colpo duro per tutta la squadra, ma soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno sostenuto tutta la partita! Adesso a testa alta non molliamo fino alla fine! FNS (Forza Napoli Sempre, ndr)". Con questo post Instagram, Lorenzo Insigne analizza, a bocce ferme, il beffardo pareggio di ieri sera al "Maradona" per 1-1 del suo Napoli contro la Roma, giunto al 91' per mano di Stephan El Shaarawy. Episodio che ha fatto uscire dal campo, al triplice fischio, lo stesso Insigne.