Miceli: "Spalletti si ferma sempre prima del gradino della vittoria"

NAPOLI - A Radio Marte è intervenuto l'allenatore ed ex calciatore Salvatore Miceli. Si è parlato di Napoli: "Spalletti sembra che gli manca sempre di fare quel gradino che poi fa la differenza, perché ti permette di vincere. Dispiace per i tifosi del Napoli perché quella azzurra è stata la squadra che ha giocato meglio a mio avviso, per gran parte del campionato, ma nell’ultimo mese che è poi il momento clou della stagione, il Napoli è venuto meno. Le squadre che sono abituate a vincere, quando devono vincere, vincono. Il Napoli invece, per l’ennesima volta, ha mollato quando doveva vincere ed è un peccato perché aveva tutte le carte in regola per vincere lo scudetto. Questo è un campionato livellato, peccato".