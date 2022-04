Sorrentino: "Meret tra i più forti portieri italiani. Secondo solo a Donnarumma"

NAPOLI - A Radio Marte è intervenuto Stefano Sorrentino , ex portiere tra le altre di Palermo e Chievo. Ecco cosa ha detto: “Il Napoli è un gradino indietro a Inter e Milan e quando non hai l’abitudine a giocare per certi obiettivi, nel momento decisivo si viene meno come è accaduto agli azzurri".

Ospina non si discute. Meret? Fortissimo

"Ospina è un grande portiere e non si discute, ma da italiano farei giocare tutta la vita Meret. Ha dimostrato in giovane età di essere uno dei più forti, forse solo secondo a Donnarumma. La convivenza tra due grandi portieri non è semplice perché il portiere è un ruolo particolare. Non puoi avere due Cristiano Ronaldo o due Messi. Certo, non deve esserci troppa differenza tra il primo e il secondo portiere, ma chi gioca titolare deve essere più forte. L’intervento di Meret su Zanoli non è rigore perché ha prima parato. Discorso diverso sarebbe stato se non avesse toccato il pallone. Continueremo a far polemica finché non ci saranno delle regole precise”.