Accadde oggi, quando Koulibaly stese la Juve e fece sognare Napoli

Il 22 aprile 2018 è una data che rimarrà per sempre impressa nei ricordi dei tifosi del Napoli. Sì, perché quella sera la squadra allenata all'epoca da Maurizio Sarri sbancò l'Allianz Stadium nel posticipo della 34ª giornata superando per 1-0 la Juve grazie al colpo di testa nel finale di Kalidou Koulibaly. Tre punti preziosissimi che permisero agli azzurri di portarsi a -1 dai bianconeri in vetta alla classifica. Il popolo napoletano festeggiò quella vittoria con fuochi d'artificio e grandi promesse nel caso in cui la squadra fosse riuscita a conquistare il terzo titolo di campione d'Italia e dunque quel trofeo che a Napoli in tanti non nominano per scaramanzia.