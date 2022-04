Bufera Napoli, da martedì squadra in ritiro permanente: "Decisione di Spalletti"

"La Società ha deciso che da martedì, alla ripresa degli allenamenti, la squadra andrà in ritiro permanente". E' l'annuncio-shock del Napoli sui social e sui canali ufficiali.

Napoli, l'annuncio della società, poi la precisazione: "Ha deciso Spalletti"

Questo è la reazione dei vertici azzurri dopo l'incredibile rimonta subita allo stadio "Carlo Castellani" di Empoli: da 0-2 a 3-2 dall'80' all'87'. Squadra che, nonostante le responsabilità assuntesi per intero da parte di Luciano Spalletti, manderà in ritiro la squadra fino a fine campionato. In serata è arrivata la precisazione del club partenopeo: "La SSC Napoli precisa che la decisione del ritiro è stata presa dall’allenatore Spalletti e condivisa dalla Società".

Napoli, squadra fischiata dai tifosi. Quindi, la netta presa di posizione societaria

Squadra uscita dal campo sotto i fischi dei 4mila tifosi accorsi a Empoli. Anche Lorenzo Insigne, uno dei pochi - insieme a Dries Mertens -, a essersi presentato sotto la curva al triplice fischio, è stato consigliato - da Juan Jesus - a fare marcia indietro. E' anche, evidentemente, per questa reazione dei sostenitori, che è arrivata questa presa di posizione netta e di fatto "punitiva" da parte di Luciano Spalletti e condivisa dalla società, nei confronti di un gruppo che, fino a pochi giorni fa, era in lotta con entusiasmo nella corsa Scudetto.