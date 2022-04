Luis Oliveira: "Napoli, morditi le mani. Lo scudetto era alla tua portata"

NAPOLI - L'ex attaccante Luis Oliveira , è intervenuto a Radio Marte per parlare di Napoli . Ecco cosa ha detto: " Mertens sta disputando un buon campionato e credo che il Napoli debba continuare a credere in lui , perché resta un ottimo bomber".

Troppi punti persi

"Il Napoli deve mordersi le mani per questa stagione perchè ha perso troppi punti che non doveva perdere. Le ultime sconfitte ha allontanato il Napoli dal sogno ed è un peccato perchè quest'anno poteva vincere lo scudetto. Si poteva e si doveva fare di più e lo ha fatto ad inizio stagione, poi però qualcosa è cambiato. E' mancata la concentrazione e quando questa non c'è, si perdono punti".

Osimhen? Se arriva offerta importante...

"Osimhen via? Se arrivasse un'offerta importante si. Ci sono tanti giovani importanti in giro e se venduti bene, si possono investire quei soldi per rinforzare la squadra".