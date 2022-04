De Laurentiis e il retroscena su Ibrahimovic al Napoli: "Tutto fatto, poi chiamò Gattuso"

"In questo campionato il Napoli è stato come la Ferrari a Imola: siamo partiti bene, poi siamo caduti". E' un Aurelio De Laurentiis a tutto tondo, quello che appare nell'ultima intervista realizzata da Dazn.

De Laurentiis: "Napoli come la Ferrari ad Imola. Spalletti? L'ho voluto io"

Il numero uno del club partenopeo ha naturalmente commentato il crollo della squadra di Luciano Spalletti accusato nelle ultime giornate: "Come la Ferrari a Imola, ci siamo basati sull'ottimo inizio, per poi cadere tra tra Covid, Coppa d'Africa e altre limitazioni che hanno complicato il lavoro di tutti. Problema psicologico già riscontrato in passato? Tutte c****te. Non posso pensare che esista una mosca tsé-tsé che, a un certo punto, si metta a creare problemi all'intera squadra, composta da giocatori di così alto livello. Mi sembra assurdo. Luciano Spalletti? L'ho voluto io".

De Laurentiis: "Se Spalletti vorrà andare via da Napoli? Ci daremo la mano e non succederà nulla"

Prosegue ADL: "La scelta la presi già nel gennaio 2021. Andai a Milano di nascosto a casa sua e gli feci firmare un contratto biennale co opzione per il terzo anno a mio favore, che però non voleva sottoscrivere. Dopodiché l'ho convinto: facciamo un secolo e mezzo in due... Poi, quando e se vorrà andare via ci daremo la mano e non succederà nulla".