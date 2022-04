Napoli, Akatugba: "Osimhen? Sono troppi 100 milioni"

Il prezzo di Osimhen

"Credo che i 100 milioni siano una catena per lui. E' forte ma quelle cifre sono accostabili a gente più affermata come Haaland. Victor è ancora giovane e sono su livelli diversi. Al momento su Transfermarkt il suo valore è di 50-55 milioni. Al momento della firma col Napoli, il suo agente avrebbe dovuto trattare per una clausola rescissoria. Ora De Laurentiis può richiedere quanto vuole".

Futuro di Victor

"Io sono un giornalista. Del futuro se ne occupa l'agente. Io da amico di Osimhen mi aspetto che aspiri a giocare in Premier, la Holliwood del calcio europeo".