Napoli, lo striscione della Curva B: "Chi si arrende vale meno di niente"

Appena un punto conquistato nelle ultime tre, cruciali partite e addio ai sogni di gloria in ottica Scudetto. Dopo il 2-3 contro la Fiorentina e l'1-1 con la Roma al "Maradona", l'incredibile finale di gara al Castellani di Empoli in cui la formazione di Luciano Spalletti, dall'80', è passata dallo 0-2 a propri favore al 3-2 per i toscani nel giro di sette minuti. Con inclusa la paperissima di Meret. Da lì la contestazione dei tifosi e il "ritiro permanente sino al termine della regular season" per ricompattare l'ambiente e non perdere la concentrazione utile per l0ottenimento di un posto Champions, che comunque non dovrebbe essere in discussione.