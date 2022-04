Napoli, Mertens campione di regolarità: raggiunti Maradona e Insigne

Napoli, Mertens in doppia cifra per 5 stagioni come Maradona e Insigne

Secondo quanto riporta Opta, Mertens è il quarto giocatore in tutta la storia del Napoli ad andare in doppia cifra di gol in cinque stagioni differenti in Serie A, dopo Antonio Vojak, Diego Maradona e Lorenzo Insigne. E se resterà in azzurro, l'ex PSV avrà la chance di superarli e di essere l'unico ad arrivare a quota 6, lasciando ancora più il segno nella storia del club campano. Grazie alla doppietta contro i neroverdi, Mertens è arrivato a quota 148 reti totali con i partenopei, allungando il suo vantaggio nella classifica dei marcatori di tutti i tempi, che vede al secondo posto appaiati Marek Hamsik e Lorenzo Insigne a quota 121 reti.