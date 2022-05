Napoli, buone notizie per Spalletti: Lobotka e Ounas in gruppo

Dopo l'ampio successo di sabato pomeriggio contro il Sassuolo e la conquista della qualificazione alla prossima Champions League, il Napoli è tornato al lavoro per iniziare la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, in cui affronterà il Torino di Ivan Juric. I partenopei devono difendere il terzo posto in classifica, con la Juventus che insegue ad un solo punto di distanza.