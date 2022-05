Lo Monaco: "Napoli, De Laurentiis è stato fuori luogo"

NAPOLI - “Credo nell’utilità delle cene sociali. De Laurentiis deve aver fatto grande fatica a stare zitto, adesso è intervenuto, ma ormai le galline sono scappate e quindi serve a poco, se non a creare ulteriori problemi. A volte si farebbe meglio a stare zitto perché leggo cose che non mi piacciono. Frasi tipo “Napoletani frustrati” poteva evitarle perché tocca l’anima del tifoso". Lo ha dichiarato il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco, intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Il poco impiego di Mertens? Ogni tanto Spalletti qualche fisima ce l’ha, dettata da situazioni che solo lui conosce. I guai del pentolone li conosce solo il cucchiaio che gira, questo per dire che solo Spalletti sa perché lo ha utilizzato così poco. Mertens è avanti negli anni, ma determina e va fatto giocare secondo le sue possibilità. 100 milioni per Osimhen? A queste cifre assolutamente sì, domattina. Mitrovic al posto di Osimhen non lo prenderei”.