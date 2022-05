Napoli, Osimhen criptico su Twitter: "Chi mi sorpassa non mi preoccupa"

In campo per 90 minuti nella vittoriosa trasferta sul campo del Torino, ma senza trovare la via del gol che in trasferta gli manca da ormai due mesi, Victor Osimhen si è regalato una domenica all’insegna del relax.

Victor Osimhen e il tweet misterioso E per il centravanti nigeriano, come per tanti altri calciatori delle ultime generazioni, relax significa social network. Osimhen è come noto attivissimo su diverse “piattaforme” e questa volta ha scelto Twitter per un messaggio come sempre colorato, ma di non facile interpretazione, tra abbreviazioni, maiuscole e punteggiatura mancante...: "My Own Na To Survive,Who Get Pass Me No Concern Me” ha scritto l’ex Lille, parole seguite da due emoticons, quello del 100 in rosso sottolineato e da quello del ringraziamento a mani giunte.

Osimhen twitta... in felpa azzurra La traduzione “C’è un solo modo per sopravvivere, chi mi sopravanza non mi preoccupa”, la traduzione, non aiuta a capire cosa volesse comunicare Osimhen, il cui post è corredato da immagini che lo vedono intento ad armeggiare sullo smartphone con una felpa griffata e rigorosamente azzurra.