Napoli, l'Insigne-day: acquistato nel 2006 per 1500 euro

NAPOLI - Tutto ebbe inizio nel 2006: Giuseppe Santoro detto Peppe, oggi team manager e allora direttore del settore giovanile, spiegò al club di aver trovato un genietto di neanche 15 anni da prendere assolutamente. E così fu: Santoro parlò con il presidente della scuola calcio Olimpia Sant'Arpino, investì 1.500 euro e un po' di palloni e con un colpo da maestro inaugurò la saga azzurra di Lorenzo Insigne. Il futuro capitano. Uno che al calcio aveva quasi rinunciato dopo essere stato scartato dall'Inter e dal Torino - troppo piccolo, troppo esile -, e che un anno fa ha conquistato l'Europeo con la 10 dell'Italia. Con il Napoli, invece, ha lottato per lo scudetto, ha segnato al Bernabeu con il Real e al Camp Nou con il Barça, ha sfilato in Champions, in Europa League, in Coppa Italia conquistandola nel 2014 e nel 2020 e in Supercoppa alzandola nel 2014.