Arriva un big all’allenamento: i tifosi del Napoli impazziscono

Tutti pazzi per Victor Osimhen. Dopo aver vestito la storica ‘diez’ di Maradona sui social, il bomber nigeriano continua a mandare in estasi i tifosi del Napoli, che nel corso dell’allenamento odierno a Castel Volturno lo hanno accolto con cori e applausi. La simbiosi tra il popolo azzurro e Osimhen (che domenica a La Spezia proverà a chiudere l’annata in bellezza) è sempre più totale: diciotto gol stagionali e un ruolo da leader nell’attacco di Spalletti. Le richieste di mercato non mancano (il presidente De Laurentiis lo valuta sui 110 milioni), ma la tifoseria ha scelto da che parte stare: Osi è l'oro di Napoli e non si tocca.