Napoli, Ricciardi: "Al Picco discriminati, provocati e non c'era la polizia"

NAPOLI -Giacomo Ricciardi, presidente del Club Napoli di Bergamo, è intervenuto su CalcioNapoli24 TV. Ecco cosa ha detto dopo i fatti del Picco di La Spezia. "Quello che è successo a La Spezia ci lascia l'amaro in bocca in termini di discriminazione, cosa che ormai succede puntualmente in tutti gli stadi. Noi con il club siamo in tutte le trasferte, e ieri già all'inizio ci sembrava molto strano arrivare allo stadio senza un percorso preciso o con forze dell'ordine che ti scortavano. C'era molta libertà di movimento e questo già mi ha allarmato all'arrivo".