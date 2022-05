Napoli, Passaretti: "Crollo inspiegabile e c'è da sanare rapporto con i tifosi"

NAPOLI - A Radio Marte è intervenuto Saverio Passaretti, presidente dell’AINC. Nel dettaglio le sue parole: "Nel 1972 nasceva il Napoli Club grazie anche a Corrado Ferlaino, viveva del rapporto con i tifosi e stasera riceverà il giusto omaggio.

È bello ricordare che stasera ci saranno club che hanno attività ultra quarantennale, è motivo per celebrale questi 50 anni di associazione. Capisco che per i tifosi napoletani, il terzo posto è sicuramente un traguardo importante ma ha dominato il campionato per il 60% e all’improvviso ha un crollo che non viene spiegato. La società, inoltre è intervenuta solo quando ha avuto paura di perdere gli introiti. In una città come Napoli bisogna ripristinare un rapporto con la parte sana del tifo, che è qualcosa di unico in tutta Italia. La gente si è stancata di partecipare, vuole anche vincere. Io comunque preferisco il terzo posto”.