Ex agente Koulibaly: "Il Napoli potrebbe portarlo a scadenza"

Kalidou Koulibaly sarà di certo l'uomo mercato in casa Napoli , con tanti club che hanno messo gli occhi sul difensore senegalese il cui contratto con la società azzurra andrà in scadenza a giugno 2023. Nelle ultime ore il numero 26 dei partenopei ha trasferito le sue auto da Napoli a Parigi , segno che qualcosa potrebbe presto cambiare per il suo futuro, ma c'è anche chi pensa che l'ipotesi di arrivare a scadenza di contratto non è poi così lontana.

Koulibaly, parla l'ex agente

A pensarlo è l'ex agente di Kalidou Koulibaly, Bruno Satin, che dell'operazione che ha portato il senegalese a Napoli sa tutto. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Satin ha infatti sottolineato che l'idea di perdere il difensore a parametro zero non sarebbe così dolorosa: "Con un anno di contratto il club non è in posizione di forza, ma non ci dimentichiamo che Koulibaly costò solo 8 milioni quindi perderlo a zero può essere anche una pista da prendere in considerazione". Sulle tanto discusse auto trasferite a Parigi ha poi scherzato: "Non le ho viste".

Addio Koulibaly, Napoli cerca sostituto

Nel corso dell'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli Bruno Satin ha poi sottolineato: "Quello di portarlo a scadenza è una valutazione da fare, ma deve farlo la società. C'è però da considerare anche la volontà di Koulibaly e capire se c'è un sostituto all'altezza. Di certo non sarà una cosa facile rimpiazzarlo, anche dal punto di vista della leadership".