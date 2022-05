Napoli, Parisi: "Senesi è una garanzia per sostituire Koulibaly"

NAPOLI- A 1 Station Radio, è intervenuto Fabio Parisi, agente FIFA. "Senesi è un buon giocatore, è nei radar del Napoli. L'argentino ha una grandissima qualità nell’impostazione di gioco, ha un buon piede sinistro. Insomma, è un profilo molto interessante. Resta che sostituire Koulibaly è difficile, dato che è un monumento a Napoli. Senesi però è una buona garanzia sul mercato. Il Napoli si è giocato lo Scudetto fino a buona parte del campionato. Dovrà cogliere le occasioni. Se ci saranno offerte per grandi giocatori come Osimhen poi si troverà il modo di rimpiazzarlo. Il Napoli non vuole cedere i suoi campioni, poi è chiaro che se arrivano delle offerte si valutano". La vittoria di Ancelotti col Real Madrid: "Carlo lo conosco da quando era ancora un giocatore del Milan. I risultati parlano per lui, ed è uno dei pochi che ha vinto ovunque, un motivo ci sarà. Non si può dire che sia il migliore al mondo perché ce ne sono altri bravi, anche se i risultati sono dalla sua parte. Questo Real aveva un organico inferiore rispetto alle sue precedenti squadre, quindi Carlo ci ha messo del suo". Su Udogie: "Udogie nel suo ruolo sta maturando ed è pronto. Può darsi che arrivino offerte importanti. Posso solo dire che ha dimostrato che ha delle qualità incredibili anche in Serie A".