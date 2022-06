Napoli, Antonelli: "Ounas è un profilo che piace a Stroppa"

NAPOLI - Filippo Antonelli, ds del Monza neopromosso in Serie A, è intervenuto su CalcioNapoli24 TV. Le sue parole: "Napoli, è una città che mi piace, lì ho diversi amici ed è un posto meraviglioso. Ho ottimi rapporti anche con Giuntoli e la dirigenza, che ci hanno dato una mano con qualche giocatore anche quando eravamo in Serie C con Anastasio. Inoltre trattammo Tutino ed altri nomi, questo testimonia come il rapporto sia stato continuativo e qualche telefonata c'è sempre stata. In passato, con l'Ascoli, il Cosenza ed il Bari, ho affrontato il Napoli da calciatore e tornare allo stadio Maradona sarà fantastico ed emozionate. Ci prepariamo a queste tantissime emozioni, ma ora dobbiamo realizzare e godercele quando arriveranno".