Bernardeschi, un ruolo centrale nel progetto Napoli

NAPOLI - Sentirsi protagonista per rilanciare ambizioni sospese. Federico Bernardeschi vuole ritrovarsi al centro di un progetto che sappia valorizzarlo, desidera alimentare un talento che alla Juve s'è visto a tratti, soffocato dalla concorrenza e dall'incertezza tattica. Il Napoli ci prova, lo ha ammesso De Laurentiis, è in contatto col suo entourage. Si parla di cifre, stipendi, di contratto, ma anche di stimoli, di progetto tecnico, dell'idea che ha Spalletti e della stima che il presidente ha reso pubblica. Ma il Napoli è attivo ovunque: con l'Udinese si lavora a ridurre la distanza per Deulofeu, col Brighton è ai dettagli la trattativa per Østigard, in porta - aspettando Ospina - il piano è ottenere il sì di Meret per il rinnovo.

Centrale

Bernardeschi si sente attaccante, vuole partire largo a destra per poi accentrarsi, giocare a ridosso dell'area di rigore, attaccarla dirigendosi in porta. Il Napoli è in contatto, da settimane, col suo entourage. Quando ha saputo che si sarebbe liberato a zero dalla Juventus ha provato a vederci chiaro, ha scoperto che il tema stipendio ha il suo peso ma, nella volontà del calciatore, contano anche altri aspetti come il fascino del progetto. La Champions, unita alla fiducia che De Laurentiis gli ha ribadito recentemente, potrebbe fare la differenza. Bernardeschi riflette, il Napoli propone un contratto di quattro anni, non può spingersi oltre i tre milioni a stagione, invoca senza fretta una risposta.

Dentro e fuori

Per Deulofeu la strada è in discesa, lo spagnolo aspetta che le due società si stringano la mano, la fumata bianca non è distante. Il Napoli è pronto a spingersi fino a 18 milioni, l'Udinese ne chiede una ventina, prevarrà il buon senso (?). Non c'è posto per tutti, Politano ha chiesto la cessione, piace a Gattuso ma il Valencia non vive una felice situazione economica; Ounas non rinnova, ha il contratto in scadenza nel 2023, la società lo valuta una decina di milioni, piace al Monza dove ritroverebbe Stroppa che ha conosciuto a Crotone.

Ecco il quarto: Ostigard

Tuanzebe è tornato allo United, il Napoli ha scelto Østigard come quarto centrale. Costerà qualcosa in più di quattro milioni, col Brighton l'intesa è ad un passo, il calciatore non vede l'ora di rientrare in Italia dopo l'esperienza di sei mesi in prestito al Genoa. Per la porta, De Laurentiis aspetta Ospina e la sua risposta sulla proposta di rinnovo, lo stesso fa Meret per cui il Napoli prepara il rinnovo convinto di strappare il suo sì. È già arrivato quello di Sirigu, libero dopo aver lasciato il Genoa, prenotato in attesa di novità.