Agente Zerbin: "Vuole restare a Napoli, Spalletti lo valuterà in ritiro"

Il Napoli si gode Alessio Zerbin , il talento classe 1999 rientrato dal prestito al Frosinone e già debuttante con la Nazionale di Roberto Mancini. L'estate che verrà sarà fondamentale per l'attaccante novarese, poiché avrà l'occasione di farsi notare in ritiro a Dimaro per ottenere la conferma in azzurro da parte di Spalletti.

"Zerbin vuole restare al Napoli"

Intervistato da Radio Marte, nel corso della trasmissione radiofonica “Marte Sport Live”, l'agente Furio Valcareggi ha sottolineato: "Si è guadagnato la partenza per Dimaro, poi Spalletti lo valuterà. Ma noi vogliamo restare a Napoli, lui crede allo scudetto. Nelle squadre di Spalletti avviene sempre la sostituzione degli esterni, quindi ce ne vogliono 4 forti".

Valcareggi: "Esordio in Nazionale di Zerbin mi ha commosso"

Zerbin, insieme a Nicolò Zaniolo, è il quarto giocatore ad aver esordito sotto la guida di Mancini senza aver mai giocato un minuto in A. Valcareggi, nel corso dell'intervento a Radio Marte, ha parlato così del debutto in azzurro: "Mancini è stato costretto a lanciare i giovani perché c’è stata la tragedia della seconda mancata qualificazione al mondiale ed ha aperto gli occhi. L’esordio di questi ragazzi è bellissimo anche perché mette stimolo ai titolari. Quando è entrato Alessio in campo mi sono commosso. È una bella emozione perché piangi di gioia. Piangere perché una cosa ti piace è bello".

Valcareggi: "Lotto per i giovani"

Il procuratore, che rappresenta Zerbin con Giulio Marinelli, ha ribadito che in Italia ci sono pochi allenatori che puntano sui giovani: "Sono 6 anni che seguiamo Alessio. Gli allenatori con lo stress che hanno addosso si fidano più dei vecchi che dei giovani. Le squadre che si affidano ai giovani sono quelle che lottano per non retrocedere. I club vogliono vincere e per vincere servono i giocatori costosi perché giocano meglio dei giocatori meno costosi. È tutta la vita che lotto per i giovani, ma è una battaglia persa".