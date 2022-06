Avvocato Grassani: "Multiproprietà? De Laurentiis farà ricorso"

Aurelio De Laurentiis non ci sta ed è pronto a presentare un nuovo ricorso sulla decisione della Corte Federale d'Appello della Figc contro le nuove norme federali sulle multiproprietà . A svelarlo è stato l'avvocato Mattia Grassani , legale del Napoli, che ha sottolineato come la battaglia di De Laurentiis non si fermerà.

"Lesione dei diritti di un imprenditore"

Intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, Grassani si è fatto voce di De Laurentiis che ha subito una profonda ingiustizia: "È ingiusto e penalizzante che qualsiasi sistema possa sancire una norma che scalfisca un diritto già acquisito, come la multiproprietà. Perché è dal 2018 che De Laurentiis ha il Bari, ed eventualmente vendere una società di Serie B non è come quella di vendere una macchina mettendo un annuncio su internet. Perché mettendo una “dead-line” alla vendita, in tanti aspetteranno l’ultimo termine per poter tirare sul prezzo causando un danno economico a chi deve vendere. Siamo di fronte ad una lesione dei diritti costituzionali di un imprenditore".

Ricorso, le prossime tappe

Di sicuro De Laurentiis non resterà con le mani in mano e vorrà giustizia. Il legale Grassani ha quindi spiegato le prossime tappe: "Ai primi di settembre ci sarà un ulteriore grado di giudizio. Attualmente abbiamo perso i primi due round, ma eventualmente avremmo altri due gradi di giudizio di giustizia ordinaria. Perché per questa questione non c’è vincolo, e ci si può appellare anche fuori dalla giustizia sportiva. Ieri sia Luigi che Aurelio De Laurentiis sono intervenuti per dare il loro contributo in aula, perché il presidente del Napoli è molto ferrato su tutte le questioni legali. In caso di approdo del Bari in Serie A, non varrebbe più la deroga al 2024 per la cessione, ma si aprirebbe una moratoria per la cessione a breve termine che ripercorre l’iter attraversato da Lotito per la questione Lazio-Salernitana”.