Calendario Napoli Serie A 2022-2023: le partite giornata per giornata

NAPOLI - Inizierà con un match molto sentito dalle tifoserie il campionato 2022-2033 del Napoli di Spalletti: gli azzurri esordiranno infatti al Bentegodi, dove affronteranno l'Hellas Verona nella prima giornata in programma nel week end del 13 e 14 agosto. La prima partita in casa sarà invece contro la neo-promossa Monza di Berlusconi e Galliani alla seconda giornata, mentre alla terza Osimhen e compagni se la vedranno al Franchi con la Fiorentina. Nel primo turno infrasettimanale, invece, sarà l'altra neo-promossa Lecce a far visita agli azzurri al Maradona, mentre l'ex Sarri e la Lazio saranno gli avversari della quinta giornata, in trasferta all'Olimpico. Ci sarà poi il big match contro i campioni d'Italia del Milan, in programma a S.Siro alla settima. L'altra milanese, l'Inter, sarà invece avversaria nella sedicesima giornata e alla trentaseiesima (andata a Milano, ritorno a Napoli). Per Napoli-Juve bisognerà attendere fino a gennaio, alla 18esima giornata. Chiuderà il girone d'andata il derby campano contro la Salernitana all'Arechi. Il girone di ritorno si aprirà, invece, a fine gennaio con Napoli-Roma, seguita dalla trasferta sul campo dello Spezia e dal match casalingo contro la Cremonese. Alla 28esima il Milan campione d'Italia sbarcherà al Maradona, mentre alla 31esima saranno gli uomini di Spalletti a far visita alla Juventus. L'ultimo match di campionato sarà infine giocato al Maradona contro la Sampdoria, dopo la trasferta in casa del Bologna alla penultima giornata.