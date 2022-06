Calciomercato Napoli: Ospina vola in Arabia e apre la porta a Meret

NAPOLI - Ora che la voce va ingrossandosi e il chiacchiericcio sta per diventare un’eco, Alex Meret sente il tintinnio delle chiavi di casa: la porta dei suoi sogni, e che (soprattutto) il destino gli ha portato via sbattendogliela in faccia, sta per spalancarsi ancora, aprendogli una vita nuova. Sono passati quattro anni, intanto, dal giorno in cui mise piede a Napoli, in mezzo ci sono finiti una serie di incidenti (immediatamente, al primo giorno, una frattura del terzo medio dell’ulna sinistra), qualche umanissima distrazione e comunque l’ombra di Ospina che l’ha inquietato. Ma adesso che arriva una voce da lontano, dall’Arabia Saudita, e che il suo socio, collega, amico (e concorrente) colombiano sta per emigrare, il Napoli può diventare tutto suo: raccontano da quel Mondo così distante, che il portiere sudamericano stia per dire sì, un biennale da tre milioni e mezzo di euro lo avrebbe convinto a rivedere ogni propria posizione, a smettere di aspettare l’Europa, a dare una svolta alla propria esistenza. E pazienza se le vetrine più sciccose resteranno vuote della sua proprietà di palleggio: se ne farà una ragione. Il Napoli può aspettare altri tre giorni la telefonata che non ha mai ricevuto, lo farà perché è giusto rispettare le scadenze, ma ha capito che questa storia va archiviata e che ormai si cambia: Meret diventa il titolare di fatto, a meno di clamorosissime sorprese, e quell’accordo che sulla parola è stato più o meno addobbato con il management dell’enfant prodige friulano, va sistemato nei dettagli.