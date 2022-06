Osimhen: "Se pensi ai traguardi degli altri resti un perdente"

Manca ormai poco al ritorno in campo con la maglia del Napoli, ma intanto Victor Osimhen non perde tempo e cerca di motivarsi in vista dell'inizio della prossima stagione. Per gli azzurri, infatti, sarà l'ennesimo campionato che partirà con l'obiettivo chiaro in mente di andare a caccia dello scudetto e l'attaccante nigeriano sa bene che tutto potrebbe dipendere dai suoi gol.

La frase motivazionale sui social

Ancora una settimana di riposo per il Napoli, poi gli azzurri si riuniranno a Dimaro dall'8 luglio per preparare al meglio stagione che verrà. Victor Osimhen, reduce da una stagione conclusa a suon di gol, non vede l'ora di tornare in campo e cerca di motivarsi come meglio può. Per cercare di far capire a tutti che i propri obiettivi sono più importanti di quelli che raggiungono gli altri, il numero 9 del Napoli non ha lasciato spazio alla fantasia: "Se per sentirti meglio guardi ai traguardi ottenuti dagli altri, sappi che alla fine della giornata resti comunque un perdente". Per Osimhen, dunque, non c'è spazio all'invidia, ma solo ambizione per cercare di migliorarsi ogni giorno sempre più.

Napoli, le tappe verso la nuova stagione

Come detto, il Napoli inizierà il proprio ritiro precampionato a Dimaro. Il gruppo si riunirà venerdì 8 luglio a Napoli per partire, nel pomeriggio, alla volta della sede della prima parte del ritiro dove gli allenamenti inizieranno già dalla mattina del 9 luglio. Gli azzurri lasceranno Dimaro il 19 luglio e dopo qualche giorno di riposo si ritroveranno dal 23 luglio al 6 agosto a Castel di Sangro, per la seconda parte della preparazione.