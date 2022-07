Napoli verso Dimaro: Spalletti ha convocato 29 giocatori

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per il ritiro estivo di Dimaro-Folgarida. Il Napoli partirà questa sera alla volta della cittadina della Val di Sole, da domani mattina inizieranno gli allenamenti. Tra i calciatori chiamati ci sono ovviamente i nuovi Olivera e Kvaratskhelia , in assoluto il più atteso dai tifosi. Per Spalletti sarà il secondo anno sulla panchina azzurra.

Andiamo a vedere dunque l'elenco dei convocati da parte di Spalletti. Ricordiamo che dopo Dimaro , in Trentino, il Napoli farà una seconda parte di ritiro a Castel di Sangro , in Abruzzo. A metà agosto poi inizierà ufficialmente la stagione, con la prima giornata di campionato.

Portieri: Contini, Idasiak, Meret, Marfella.

Difensori: Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Olivera, Rrahmani, Zanoli, Zedadka.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Folorunsho, Gaetano, Lobotka, Zielinski.

Attaccanti: Ambrosino, Kvaratskhelia, Lozano, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano, Zerbin.

Naturalmente, il gruppo dei nazionali si aggregherà in un secondo momento, potendo usufruire di alcuni giorni di riposo in più. E che la rosa non si può dire completa. Bisognerà capire se e chi partirà e chi arriverà per sostituire chi se ne va.