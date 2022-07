Olivera canta per il Napoli: parte la festa nel ritiro a Dimaro

DIMARO - E' tempo di presentazioni in casa Napoli con il neoacquisto Mathias Olivera chiamato a cimentarsi con il rito d'iniziazione ormai tipico della squadra azzurra. Nel ritiro di Dimaro, il centrocampista uruguaiano è salito in piedi sulla sedia, al termine della cena, e si è esibito con "Bella Ciao" davanti a tutti i suoi nuovi compagni che hanno accompagnato la canzone con le mani. Ad immortalare il momento di festa e a dargli anche il benvenuto sui social è Andrea Petagna: l'attaccante di Spalletti ha ripreso la scena con il suo telefono per diffondere la performance canora del nuovo arrivato a tutti i tifosi e followers.