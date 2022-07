Napoli, risate e divertimento con i protagonisti di Made in Sud

DIMARO - Una serata di relax, risate e divertimento in piazza Madonna della Pace di Dimaro per il Napoli che continua il suo lavoro di preparazione alla prossima stagione. Spalletti e i suoi ragazzi, insieme ad una buona cornice di pubblico, hanno assistito allo spettacolo dei protagonisti di Made in Sud, programma comico di Rai 2. Un appuntamento al quale non è mancato il tecnico toscano, insieme a lui Petagna, Politano, Di Lorenzo, Mario Rui, Ambrosino e Contini: libertà e spensieratezza per il gruppo azzurro che ora dovrà subito ritrovare la concentrazione giusta in vista dei prossimi appuntamenti sul campo che porteranno la squadra all'inizio del campionato di Serie A.