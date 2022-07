Napoli, Olivera in gruppo: De Laurentiis e Giuntoli assenti all'allenamento

La prima amichevole della stagione, al netto del valore dello sparring partner, ha già fornito buone indicazioni a Spalletti, che ha potuto apprezzare in particolare le qualità tecniche e la personalità di Khvicha Kvaratskhelia , che in attesa della presentazione ufficiale, è stato autore di due gol e di giocate spettacolari nei 45 minuti che il tecnico toscano ha concesso al georgiano, inevitabilmente affaticato dai primi giorni di preparazione.

Dimaro, Olivera si allena con i compagni

Nella mattinata di venerdì, settimo giorno del ritiro azzurro a Dimaro che si concluderà martedì 19, il gruppo è stato sottoposto a una sessione atletica iniziata attorno alle 10.30, al termine di una riunione in palestra. Notevole l’entusiasmo dei tifosi presenti al campo, che hanno potuto vedere Mathias Olivera allenarsi con i compagni: altra buona notizia quindi per Spalletti, dopo che l’esterno uruguaiano aveva svolto sedute differenziate per recuperare dall’infortunio subito a giugno con la propria nazionale. Ancora assente Juan Jesus, diventato padre per la terza volta da poche ore.

Napoli, De Laurentiis assente alla seduta di allenamento

Dopo la fine della parte aerobica i giocatori hanno svolto una seduta tecnico-tattica, conclusa da una partita di calcio-tennis. Da notare, oltre il fatto che l’allenamento è stato guidato dai componenti dello staff di Spalletti, con il tecnico in disparte, l’assenza del presidente Aurelio De Laurentiis, che era arrivato a Dimaro nella tarda serata di giovedì, come anche del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Facile immaginare che il dirigente sia impegnato nelle trattative di mercato più importanti, ovvero la caccia al difensore che dovrà sostituire Kalidou Koulibaly, con il sudcoreano Kim Min-Jae del Fenerbahce grande favorito.