Calciomercato Napoli: il West Ham chiama, Fabian e Zielinski dicono no

CASTEL DI SANGRO - Il primo allenamento del primo giorno a Castel di Sangro comincia così: con il saluto di Luciano Spalletti al popolo del Patini. Grazie e buon ritiro a tutti: il signor Luciano ha inteso questo, con il suo gesto. E la squadra, giunta ieri in Abruzzo per la fase più delicata di una preparazione che calerà il sipario il 6 agosto, con quattro amichevoli internazionali nel carnet, ha cominciato a darci dentro dopo tre giorni di riposo meritato. Parallelamente, continua senza sosta anche il lavoro del club sul mercato: la prima tessera del mosaico è pronto a partire dal Portogallo, il buen ritiro del periodo di attesa, e ha i tratti orientali e il fisico bestiale di un gigante coreano. Kim Min-jae, certo: è atteso oggi a Roma per le visite, salvo imprevisti improvvisi di una trattativa che De Laurentiis in persona ha definito: complessa. Dettagli, burocrazia. Tutta da scoprire, invece, è la posizione di Simeone: dipende da Spalletti, lo ha detto il presidente. Che nel frattempo ha ricominciato a guardare un altro colosso: Armando Broja, ventunenne attaccante albanese del Chelsea che sembrava destinato al West Ham. A proposito: gli Hammers hanno chiesto sia Fabian sia Zielinski .

Visite e ritiro

E allora, Kim. In arrivo: il difensore coreano acquistato dal Fenerbahce per i 20 milioni della clausola rescissoria è al centro di una negoziazione articolata e delicatissima, ma oggi è atteso a Roma per completare l'iter delle visite mediche. Se tutto andrà come sperano i club e gli entourage al lavoro, dopo i controlli Kim Min-jae raggiungerà il gruppo a Castel di Sangro. E il dopo-Koulibaly potrà cominciare ufficialmente.

Asse inglese

Non è ancora ben chiaro, invece, il destino di Petagna: De Laurentiis ha spiegato che Spalletti ritiene il reparto meglio assortito con lui e Osi, nonostante la stima nei confronti di Simeone. Riflessioni in corso, ma il Monza insiste per Andrea e Andrea è allettato dalla proposta del Monza: se alla fine l'affare si farà, allora il Napoli dovrà decidere se affondare per Simeone junior oppure se riaprire la pista-Broja. Gran fisico, gran talento e ottime referenze: firmate da Edy Reja, suo ct in Nazionale albanese. Il West Ham, intanto, ha prima incassato il rifiuto di Fabian e poi s'è fiondato su Zielinski: l'offerta da 20 milioni è stata rifiutata dal Napoli. Valutazione: 40 milioni. Tra l'altro manca anche l'accordo con Piotr, però si continua a trattare. E sullo sfondo resta Antonin Barak del Verona: si punterà su di lui se uscirà un centrocampista.